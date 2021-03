En weer zet een ladelichter het droomappartement van Renate in Enschede te huur: weg 1600 euro!

Stempas controle­ren onder een dekentje: ’t is koud in de partytent in Enschede

17 maart ENSCHEDE - Gerda Vink, die de stempassen controleert, zit met een dekentje over haar benen achter het tafeltje in de partytent. De medewerker van het partyverhuurbedrijf heeft net een heater met volle gasfles geplaatst. „De kou is niet te harden hier. We hebben om die heater gevraagd en die is gelukkig snel geleverd.”