En weer zet een oplichter het luxe Enschedese appartement van Renate ‘te huur’

Onderne­mers Twentse steden kregen meer coronas­teun dan collega’s in dorpen

ENSCHEDE - Van de 31 miljard aan overheidssteun die tijdens de coronapandemie aan bedrijven is verstrekt, is 1,7 miljard in Twente terechtgekomen en 832 miljoen in de Achterhoek. In Almelo, Enschede en Hengelo hebben, ook procentueel gezien, de meeste ondernemers er gebruik van gemaakt.

