Energiecoach Jan komt in Enschede gratis bij je thuis: ‘Je moet júíst goed ventileren!’

Opeens was het er: het kinderboek van Wout en Maud: ‘Ik weet niet hoe het is tot een minderheid te behoren’

ENSCHEDE - De FC Twente-iconen Wout Brama en Maud Roetgering hebben elkaar gevonden in een kinderboek. De teamgenootjes Wout en Maud gaan van alles beleven. „Het is een leuk, spannend voetbalavonturenboek, waarin een subtiel lijntje over homoacceptie in de mannen-voetbalwereld is verwerkt.”

5 november