Energietoeslag in Enschede automatisch uitgekeerd aan de huishoudens van vorig jaar

Die 400 euro is een voorschot. Later dit jaar keert de gemeente het tweede deel van de energietoeslag 2023 uit. Naar verwachting is dat in juli en het gaat dan waarschijnlijk om 900 euro in één keer. Daarmee komt de totale energietoeslag voor dit jaar uit op 1300 euro, net als in 2022.

Voor het uitbetalen van de eenmalige energietoeslag in 2023 is een nieuwe wet nodig. Vandaar dat nu nog niet het hele bedrag kan worden uitgekeerd.

Eerste voorschot

Wel mogen gemeenten vooruitlopend op de nieuwe wet een voorschot uitbetalen. Daar zijn zij vrij in. Enschede doet dat met een eerste voorschot van 400 euro aan huishoudens die tot de doelgroep behoren.

Voor dit jaar zou er wel eens een grotere groep inwoners voor in aanmerking kunnen komen. De verwachting is namelijk dat inwoners met een inkomen uit arbeid rond bijstandsniveau niet (volledig) meestijgen met de verhoging van het minimumloon. Mensen die geen recht hadden op de toeslag 2022, zouden daar dit jaar wellicht voor in aanmerking kunnen komen omdat hun inkomen nu wél onder de voorwaarden valt. Maar omdat het voorschot van 400 euro deze maand alleen automatisch aan de ‘cliënten’ van vorig jaar wordt uitgekeerd, vallen zij vooralsnog buiten de boot. Zodra de aanvraag ingediend kan worden, krijgen zij het hele bedrag alsnog.

Geen recht

Andersom wordt niet uitgesloten dat een aantal van de huishoudens die de toeslag over 2022 hebben ontvangen, inmiddels een hoger inkomen hebben. En op basis van de laatste inkomensgegevens eigenlijk geen recht meer hebben op die financiële ondersteuning. Daar is moeilijk wat aan te doen; er wordt niet opnieuw getoetst welke inkomens de huishoudens op dit moment hebben. „Hierdoor kan het voorkomen dat huishoudens een bedrag van 400 euro ontvangen terwijl ze daar in feite geen recht meer op hebben”, aldus burgemeester en wethouders.

Onduidelijkheid

Zij verwachten onduidelijkheid bij inwoners, omdat het uitkeren van de toeslag dit jaar anders is geregeld dan vorig jaar. Dit zal zich met name uiten bij het KCC, het Klachten Contact Centrum van de gemeente. Hier wordt rekening gehouden met een hogere werkdruk door de vele vragen van inwoners. Aanvragen van de energietoeslag over 2022 kan overigens nog tot 1 maart. Het aanvragen van de eenmalige uitkering 2023 is nu niet mogelijk.