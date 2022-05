Enorme rattenplaag in Enschedese buurt Dolphia, ongedierte zelfs in bed: ‘Het is heel heftig’

'Slechts' 414.000 kijkers zien ontboeze­ming Pieter Omtzigt in College Tour

‘Slechts’ 414.000 kijkers zagen zondagavond de ontboezeming van Pieter Omtzigt in College Tour dat hij gevraagd is om staatssecretaris van Financiën te worden. De Tukker was te gast in het populaire programma, dat het qua kijkcijfers deze keer zwaar verloor van Boer Zoekt Vrouw.

9 mei