Enschede deze zaterdag weer ‘live’ in het teken van Booster Festival: meer dan 50 optredens in heel de stad

uitreiking popprijsENSCHEDE - Zo is het bijna twee jaar stil, zo strijkt er binnen een week wéér een muzikaal festival neer in Enschede. Want na de Popronde , staat de binnenstad van Enschede aankomende zaterdag weer geheel in het teken van het Booster Festival. En dat betekent livemuziek van talent uit het oosten én de uitreiking van de Overijsselse Popprijzen.

Het Booster Festival wordt jaarlijks gehouden in Enschede en biedt ruimte en een (letterlijk) podium aan talentvolle opkomende acts uit Overijssel en Gelderland. De afgelopen twee jaar konden er geen fysieke edities worden gehouden vanwege de coronacrisis, waardoor het festival digitaal plaatsvond.

Dit weekend neemt het festival als vanouds weer de hele binnenstad in Enschede over, waarmee er een week na de Popronde in de binnenstad wéér een grootschalig live-event neerstrijkt in Twente. Na twee jaar stilte op de poppodia vanwege de coronacrisis is er dus ineens weer een volle live-agenda in Enschede.

Leerzame dag voor beginnende acts

Het festival bestaat uit twee delen: overdag vinden in het ArtEZ Conservatorium en Poppodium Metropool allerlei workshops en seminars plaats voor jonge muzikanten. Zo kunnen acts in gesprek met bijvoorbeeld talentscouts en andere muzikanten, om van alles te leren over hoe je een optreden boekt en een betere muzikant wordt. Het doel van het Booster Festival is dan ook om de connectie tussen de acts en de wereld rondom de livemuziek te versterken.

Livemuziek door heel de stad

In de avond staat de binnenstad van Enschede geheel in het teken van livemuziek. Op dertien locaties in de binnenstad zijn meer dan vijftig optredens te zien. De locaties variëren van kroegen en clubs tot concertzalen en theaters en het programma bestaat volledig uit talentvolle acts uit het oosten van het land. Zo maken de Enschedese singer-songwriter Chris Egbers en de uit dezelfde stad afkomstige band Oh Whale hun opwachting tijdens het festival.

Alle optredens zijn gratis te bezoeken. Een uitgebreid blokkenschema vindt je op de website van het Booster Festival. Digitaal wordt er overigens alsnog iets gedaan rondom het festival: vanaf de Oude Markt wordt er een twaalf uur durende livestream uitgezonden met vooraf opgenomen showcases, documentaires en liveoptredens. Deze stream is ook via de website van Booster te volgen.

Uitreiking popprijzen

De aftrap van het showcasefestival in de avond wordt gegeven in poppodium Metropool in Enschede. Om 19.00 uur worden daar eerst de Overijsselse Popprijzen uitgereikt. Het gaat om prijzen in drie categorieën, beste track over 2021, de Pop Promotie Prijs en als grote finale dé Popprijs Overijssel 2021. Voorgaande winnaars van die prijs zijn onder meer Sticks, PAUW, en Snelle.

De genomineerden voor de Popprijzen: Popprijs Overijssel:

Babs

MINKA

Nonchelange Pop Promotie Prijs:

Goomah Music

Hendrik Jan Bökkers

RTV Oost Beste Track 2021:

Shadi – 220

Gijs – Laag in De Z

Emma Doldersum – Move On

Meer weten over het Booster Festival? Je ziet het in de video hieronder:

Volledig scherm Het programma van het Booster Festival aankomende zaterdag 9 april. © Booster Festival