Enschede doneert 160.640 euro aan Turkije en Syrië: 1 euro per inwoner, deel ervan bedoeld voor Sheltersuits

Nieuwe verdachte (53) uit Twenterand betrokken bij dood Jihad Jafo uit Enschede

In het onderzoek naar de dood van Jihad Jafo uit Enschede is vrijdag een 53-jarige man uit Twenterand opgepakt. Volgens de politie wordt hij verdacht van betrokkenheid bij de dood van Jafo. De man is inmiddels weer op vrije voeten.

6 februari