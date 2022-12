Enschede Energie zet in op windenergie, ‘bestuurlijk zwaargewicht’ Koopman gaat kar trekken

Ook na corona halen we hier graag onze kerstpak­ket­ten vandaan

Kerstpakketten rechtstreeks van de boer winnen aan populariteit. Dat is goed te merken bij het Duvelshofke in Oldenzaal, waar dit jaar 30 tot 40 procent meer pakketten zijn besteld. Ook de Morshoeve in Enter ziet een stijging.

8:44