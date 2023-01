Enschede kan stukken niet vinden in probleemdossier ondernemer Gertjan Ardesch: ‘De gemeente verspreidt leugens’

De ondernemer en de gemeente Enschede konden het jarenlang goed vinden. Zo droeg hij zorg voor koffie, kantoormeubilair, verhuur van flexplekken en sanitaire diensten in bedrijfsverzamelgebouw CeeCee Center op het Roombeek. Met een tweede onderneming huurde hij ruimte in Spinnerij Oosterveld. Vanaf het moment in 2015 dat de gemeente van die panden af wilde, liep het mis.

Achterstallige huur

Ardesch werd onder meer eind december 2016 geconfronteerd met een factuur van 32.000 euro voor achterstallige huur. In 2017 was al een gesprek met de wethouder geregeld, maar de gemeente had de zaak in handen gegeven van Deurwaarderskantoor Enschede (DWK). „Er zouden geen juridische maatregelen genomen worden want er zou nog een gesprek komen met de wethouder. Maar ik werd vervolgens toch gedagvaard”, zei Ardesch op de zitting dinsdagmiddag.

Stukken bestaan niet meer

Juist de correspondentie met DWK van januari tot juli 2017 is cruciaal voor de ondernemer. Toen hij via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (inmiddels Wet open overheid) stukken opvroeg, kreeg hij uit die periode slechts drie mails. Twee gemachtigden van de gemeente Enschede legden de bestuursrechters uit dat communicatie toen liep via het ‘webportal’ van het deurwaarderskantoor. En stukken uit dat portal zijn over die periode niet meer op te vragen. „Ik vraag me af hoe dat dan zit met de Archiefwet”, zei Ardesch. „De gemeente heeft geen informatie maar zegt wel dat het allemaal goed is verlopen. Ik wil aantonen dat het niet zo is.”

‘Het is er niet’

De gemeente gaf op de zitting aan dat het alles geprobeerd heeft maar dat het bewuste portal niet meer te raadplegen is. „Het was een portal van DWK. Dat er nu geen toegang meer toe is en of dat voldoet aan de Archiefwet, dat weet ik niet. Maar het is er niet”, zei een van de twee gemachtigden namens het college van burgemeester en wethouders. En iets wat er niet is, kan de gemeente ook niet verstrekken.

Ook vroeg Ardesch stukken op over zijn klacht tegen de gemeente bij de Nationale Ombudsman in 2018. Opnieuw kreeg hij niet alles, maar vrijdag kreeg hij per abuis ook stukken die zwartgelakt hadden moeten zijn. Ardesch grinnikt als de rechter daarover begint. „Dat was mooi. Maar wie heeft de brief geschreven namens de gemeente aan de Ombudsman? Die zat niet bij de stukken.” De gemeente erkende dat die er niet bij zat. Ze gaat alsnog beoordelen of Ardesch die kan krijgen.

De bestuursrechter doet binnen zes weken uitspraak.