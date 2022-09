Enschede krijgt er officieel een studentenhuis bij: het fictieve Huize Enschede

„De voorstelling heet Huize Enschede. Het is het dertiende, fictieve SHE-huis in de stad. SHE-huizen zijn in de jaren 70 opgericht door studenten die zich niks aantrokken van de campusplicht, de plicht om daar te wonen. Nu zijn er veel meer studentenhuizen in de stad, maar deze twaalf vormen een bondje. Het bijzondere is: ze geven enorme feesten. Elke maand is weer een ander huis aan de beurt. SHE staat dan ook voor StudentenHuizen Estafette. In Huize Enschede wordt in vier voorstellingen naar zo’n feest toegewerkt.”