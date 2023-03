Enschede leent geen ‘blauw’ meer uit, eerst zelf nieuwe agenten

In Enschede is ruimte voor 240 agenten, maar zoveel zijn er nog niet. En volgens de verdeling van de Nationale Politie kan de politie in Enschede groeien naar 255 mensen. „Om die slag te slaan, komen er de komende tijd veel nieuwe rekruten en worden veel jonge mensen opgeleid.”

Krappe roosters

Doordat het team nu kleiner is dan zou moeten, is Enschede terughoudend met het uitlenen van mensen aan andere gemeenten. Voor demonstraties bijvoorbeeld. „De capaciteit die er is, gebruiken we vooral voor Enschede.” Het gewone werk komt niet in de knel, aldus Bleker. Wel zijn de roosters volgens hem krap, zeker na een voetbalweekend.