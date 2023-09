Enschede over 25 jaar: met de tram naar Hengelo en vanuit elk huis kun je minstens drie bomen zien

Ensche­deërs maken docu over Tiffany, de beste kick­bokster ter wereld: ‘Autisme is mijn super­kracht’

Tiffany van Soest is de beste kickbokster ter wereld. Een kickbokster met asperger. Haar zeer ongewone leven met coach Johnny Bang Reilly is nu door drie Enschedeërs vastgelegd in de documentaire Peculiar. „Autisme is mijn superkracht.”