Enschede pikt boete van 6 ton voor wifi-tracking niet en stapt naar de rechter

Om in de toekomst gebruik te kunnen blijven maken van ‘smartcity-achtige projecten’ gaat Enschede in beroep tegen de boete van 600.000 euro. De stad kreeg die vorig jaar, omdat de gemeente wifi-tracking gebruikte in de binnenstad op een manier die niet mag volgens de privacywaakhond.

Gang naar de rechter

Enschede bestrijdt de lezing van de AP, die vond dat Enschede persoonsgegevens zou hebben verwerkt bij de wifitellingen in de binnenstad. Eerder diende het stadsbestuur al een bezwaarschrift in, maar desondanks bleef de AP erbij dat dat Enschede niet heeft voldaan aan de regels rondom de privacy van bezoekers aan de stad.

Passantentellingen

Tussen mei 2018 en april 2020 werden in de binnenstad passantentellingen uitgevoerd met behulp van zogenaamde wifisensoren. Op basis van gegevens die de telefoons van bezoekers onbedoeld vrijgaven, zou Enschede gegevens hebben kunnen verzamelen om te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Enschede zegt dat daar geen sprake van is geweest. ‘De verzamelde gegevens, de versleutelde en afgeknipte MAC-adressen en de grove locatiegegevens zijn in dit specifieke geval niet te herleiden tot personen’, meldt de gemeente.

Aannames en geen feiten

De AP zegt op haar beurt dat het theoretisch wel mogelijk is om personen te identificeren door de verzamelde data. Ook dat argument is volgens Enschede niet valide. ‘De AP heeft op geen enkele wijze aangetoond hoe dit in de praktijk bij de passantentellingen in Enschede mogelijk was. Bovendien heeft daadwerkelijke identificatie nooit plaatsgevonden.’

Boze wethouder

„Laat ik één ding duidelijk stellen: Enschede heeft met de passantentellingen nooit bezoekers in onze binnenstad geïdentificeerd of gevolgd”, zegt wethouder Jurgen van Houdt in een reactie. „Dat wilden wij niet. Dat konden wij ook niet. Het feit dat de AP die suggestie wel heeft gewekt in haar boetebesluit en in haar media-uitingen, vindt het college van Enschede zeer kwalijk.”

„Wij hebben het bezwaar van de gemeente Enschede in april ongegrond verklaard, en daarna is de gemeente Enschede in mei beroep gegaan bij de rechter. Dat is hun goed recht. Het is ook gebruikelijk: bijna alle partijen die een boete ontvangen van de AP zijn daar niet blij mee, en gaan dan ook in bezwaar en zo nodig in beroep tegen de boete. De gemeente Enschede heeft een ernstige overtreding van de AVG begaan en de AP heeft er dan ook alle vertrouwen in dat de rechter bevestigt dat deze boete terecht is”, meldt woordvoerder Quinten Snijders van AP.

Onbehoorlijk bestuur

Daarnaast vindt het college dat het besluit van de AP niet voldoet aan meerdere beginselen van behoorlijk bestuur, zoals evenredigheid, zorgvuldigheid en gelijkheid. ‘Meer dan 200 andere Nederlandse gemeenten lieten op vergelijkbare wijze passantentellingen uitvoeren. Wij kregen als enige gemeente een bestuurlijke boete, zonder waarschuwingen en overleg vooraf.’