Enschede vraagt ideeën: Hoe spek je de gemeentekas zonder de inwoners extra te belasten?

MET VIDEO Vrolijke Twentse noten in F-16 expositie: rivalise­rend squadron wilde mascotte van 315 laten bombarde­ren

SOESTERBERG/ENSCHEDE - Met een brullende leeuw en klompen met tijgerprint zorgt Twente voor vrolijke noten in de informatieve en boeiende tentoonstelling over 50 jaar F-16. Onzin? „Nee”, zegt de conservator van het Nationaal Militair Museum. „Het zijn wel die gekke Hollanders, maar het is niet allemaal flauwekul. Het vertelt van de groepsbinding binnen de Luchtmacht.”

7:01