Enschede vraagt Rijk om miljoenen voor 650 woningen naast Dolphia

Joke Tromp staat op na een lastige periode: ‘Tijd voor een nieuw begin, in Enschede’

ENSCHEDE - Jazzzangeres Joke Tromp, die het in 2019 ver schopte bij ‘The Voice Senior’, is zondag te zien in Theater Mystiek. Het is de eerste keer in tijden dat ze weer optreedt. „Het is tijd voor een nieuw begin.”

20 september