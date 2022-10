Enschede zet kritische ambtenaar op non-actief na uitlatingen over angstcultuur

Nadat dit naar buiten kwam is de ambtenaar op non-actief gesteld. Volgens een woordvoerder van de gemeente is dat gebeurd „om pas op de plaats te maken en rust te creëren, in afwachting van het gesprek waarvoor de medewerker is uitgenodigd. Het gaat om een gesprek om op basis van hoor en wederhoor een oplossing voor de ontstane situatie te vinden.” Wanneer dat gesprek is, is onduidelijk. Wethouder Van den Berg wil dat gesprek afwachten, om te kijken wat er naar voren komt. „Er is één ding dat leidend is: komt de dienstverlening aan de burgers onder druk te staan? Dat is niet het geval.”