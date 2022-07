Enschedeër (17) maakt ruzie met badmeester, sleept haar over de grond en probeert haar in het water te gooien

Poedel Jaxx bezorgt automobi­lis­ten in Enschede hachelijke momenten: ‘Baasje was op vakantie’

ENSCHEDE - Een niet alledaagse klus voor de politie in Enschede. Een poedel rende in de omgeving van de Westerval en de Auke Vleerstraat over straat en - tussen de rijdende vrachtwagens door - over een nabijgelegen industrieterrein. Mede dankzij toegesneld personeel van een bedrijf lukte het agenten de hond te vangen. „Ze hebben super gehandeld”, zegt Natasja van Dierenambulance Enschede.

