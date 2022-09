Enschedeër (21) hoort kat gillen en verdenkt buren van mishandeling

met video Vrijstaan­de woning in lichter­laaie in buitenge­bied Enschede, aanrijding tijdens bluswerk­zaam­he­den

ENSCHEDE - Een vrijstaande woning aan de stadsrand van Enschede is zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande brand. De brand ontstond rond middernacht in de nacht van zondag op maandag. De getroffen woning is aan de Hengelosestraat, zo'n driehonderd meter van de kruising met de Broeierdweg in de richting van Enschede.

