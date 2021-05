Enschedeër (33) opgepakt wegens bedreigen Jaap van Dissel

Update Tot 8 weken cel voor bedreigen RI­VM-directeur Van Dissel

12 mei Een van de twee vrouwen die RIVM-directeur Jaap van Dissel op internet bedreigde, is woensdag veroordeeld tot een celstraf van acht weken waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter achtte de 54-jarige Geertruida T. uit Apeldoorn ook schuldig aan opruiing. Ze had in de chatgroep “iedereen succes gewenst die naar het huis van Van Dissel gaat”.