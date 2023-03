Enschedeër (43) moet de cel in voor afranselen ex-vriendin: ‘Misschien heb ik iets te hard geknepen’

„We hebben inderdaad ruzie gehad”, zegt D. vrijdagmiddag tegen politierechter Gehring. „Ik was onder invloed van drugs en het is inderdaad geëscaleerd.” De ruzie ging over een ex-vriend van de vrouw, zegt D., het zat hem dwars dat ze op een bepaalde manier over hem sprak. Het geweld dat hij uitoefende viel wel mee, zegt de Enschedeër, een paar klappen met de vlakke hand in het gezicht.