Enschedeër Dinand B. zat twee maanden onterecht vast voor gewelddadige confrontatie in Overdinkel: ‘Heel wrang’

Lekkere biertjes en bijzondere wijnen van Kuipers & Kuipers

ENSCHEDE - Ze komen allebei uit Oldenzaal, heten allebei Kuipers en ze hebben allebei weleens te diep in het glaasje gekeken. Maar daar houdt de gelijkenis op. Sanne (41) is biersommelier in opleiding en Marleen (36) is vinoloog. Vanaf volgende week praten zij u in de nieuwe rubriek Kuipers & Kuipers maandelijks bij over de lekkerste biertjes en de mooiste wijnen. Proost!

17 september