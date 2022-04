Enschedeër filmt achtervolging door Helmerhoek: ‘Idioot met al die kids op straat’

Mark kwam net thuis toen hij in de verte sirenes hoorde. „Het werden er steeds meer en ze kwamen alsmaar dichterbij. Ze reden met hoge snelheid door mijn straat”, vertelt de Enschedeër vlak na het incident, waarbij de politie op hoge snelheid een automobilist achtervolgde. „Ze schoten langs en in mijn beleving heeft het vervolgens nog drie minuten geduurd voor het stil werd.”

Gevaarlijk

De Enschedeër een deel van de achtervolging, voornamelijk om aandacht te vragen voor de gevaarlijke situatie die naar zijn mening is ontstaan. „Het is natuurlijk de dag voor Koningsdag, veel kinderen zijn vrij en spelen buiten vanwege het mooie weer. Helmerhoek is een wijk met veel kinderen en nauwe straatjes. Bij de buren is er al eens iemand bijna de bocht uitgevlogen, dat soort situaties wil je gewoon niet. De wijk heeft maar drie uitgangen. Die had de politie beter vast kunnen zetten in plaats van er zo hard achteraan te rijden, maar ik weet natuurlijk niet wat die automobilist op zijn kerfstok heeft.”