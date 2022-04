Enschedees 1 mei comité voert actie voor een beter leven voor iedereen

ENSCHEDE - Het 1 mei comité Enschede laat dit jaar weer van zich horen. Morgen staat het van 14.00 tot 17.00 uur op de parkeerplaats van het vergadercentrum van Euregio. Het is op uitnodiging van de Internationale Vakbondsraad Twente-Achterhoek-Münsterland, een samenwerking tussen Nederlandse en Duitse vakbonden. Volgens Corry Westgeest, voorzitter van het comité, is er veel betrokkenheid.

Wat is er bijzonder aan 1 mei?

„Het is een historische strijd- en feestdag, die al lang geleden ontstaan is in de Verenigde Staten. Het draait om een beter bestaan voor de mensen die werken of zonder werk zitten. Wereldwijd wordt het gevierd en zijn er ook demonstraties. In veel landen is 1 mei ook een vrije dag, maar in Nederland helaas nog niet.”

In principe is iedere dag een arbeidsdag. Waarom moet er dan een speciale dag voor zijn?

„Je kan inderdaad zeggen dat het iedere dag zo is, maar er wordt te weinig aandacht aan gegeven. Iedere dag moet je er eigenlijk naar kijken, maar dat gebeurt niet. Deze dag is ervoor om extra aandacht te creëren en om de mensen bij de acties te betrekken. Veel mensen weten namelijk van niets.”

Wat staat er op het programma?

„Het is dit jaar anders dan normaal door de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse vakbonden. Zij hebben ons uitgenodigd om langs te komen. Er is bijvoorbeeld muziek en de mogelijkheid om discussies aan te gaan. We zingen het speciale Enschedese 1 mei-lied, het solidariteitslied en ook de Internationale. Het is op 30 april, omdat ze in Duitsland gewend zijn op 1 mei naar de nationale bijeenkomsten te gaan.”

Op welke doelgroep mikken jullie?

„In principe hebben we niet een specifieke doelgroep, iedereen is welkom. We hopen wel vooral op mensen die vinden dat het slecht gaat met de politiek en dat er verandering moet komen. Het zou ook leuk zijn als er veel jongeren komen.”

Is er in Enschede nog veel betrokkenheid bij zo’n speciale dag als deze?

„Ja, die is er wel. Je hebt sowieso de partijen SP, PvdA, NCPN en GroenLinks die meedoen. Dit jaar heb je dan ook nog de Nederlandse en Duitse vakbonden. Het is ieder jaar wel een beetje kijken wat je kan doen, maar er is toch wel steeds een bijeenkomst. Ieder jaar zit je op een paar honderd betrokkenen. Nu het twee jaar door corona wat moeilijker was, moeten we dat waarschijnlijk weer wat opkrikken. Ik heb er vertrouwen in dat er veel mensen komen.”