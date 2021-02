Enschedese (88) zag een jaar lang bijna niemand, en toen ging ze een vaccin halen: ‘Er stonden 300 mensen in die warme hal!’

Quin Dokters, wil revolutie in huisartsen­zorg, ook in Twente

11:58 ENSCHEDE - Een revolutie ontketenen in de huisartsenzorg in Nederland: dat is de ambitie van het bedrijf Quin Dokters uit Amersfoort. Ook in Twente, waar inmiddels twee praktijken zijn overgenomen. Innovatie en digitalisering zijn sleutelwoorden. Maar de ontvangst in de regio is niet direct enthousiast.