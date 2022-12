Enschedese ambtenaren steken in hun woonkamer vuurpijlen af om dakloze mensen te steunen: ‘Het is een geweldig goed doel’

Overzicht Huis weggevaagd in Oldenzaal & Jill ‘kreeg’ kind van haar broer: deze video’s bekeken jullie massaal in 2022

Een ongeluk van een kampioenselftal in een huifkar, Jill die in verwachting raakte dankzij haar broer Joey en een huis in Oldenzaal dat in 3 seconden compleet is weggevaagd. 2022 was een jaar vol grote zorgen, maar ook één met momenten van intens geluk. De beelden die daarbij horen, werden door jullie massaal bekeken. Een overzicht van onze populairste video’s.

10:00