Enschedese burgemeester Bleker begaan met situatie asielzoekers: ‘Beschamend hoe Nederland omgaat met Afghaanse gezinnen’

Onlangs waren er de vluchtelingen die in Ter Apel op stoelen in de buitenlucht moesten slapen. Maar, zo komt nu naar buiten, ook in Twente, op de vroegere vliegbasis, leven gezinnen onder erbarmelijke omstandigheden. Exemplarisch voor het rapport dat Werkgroep Kind in azc gisteren presenteerde.

Opvang miserabel

De werkgroep wordt gevormd door organisaties als Unicef, Vluchtelingenwerk en Defence for Children. Deze constateert dat in de reguliere opvang veel mis is, maar dat het in de noodopvang helemaal dramatisch is gesteld. En dat is ook het geval op het vliegveld Twente.