‘Enschedese fietsenmaker mogelijk handlanger van e-bike bende’

Oproep: wat zijn jouw ervaringen in het uitgaansle­ven na corona?

Na twee jaar met corona mogen jongeren dit jaar eindelijk weer op stap. De kroegen in, de discotheken af en weer los op de festivals. Maar is er in die twee jaar veel veranderd? Is de agressie toegenomen, is het nog wel leuk om te stappen in Twente? Wij zijn op zoek naar jouw verhaal.

12 oktober