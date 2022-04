Enschedese flat drie maanden na brand nog één grote puinhoop: ‘Het lijkt wel een getto, ik krijg de tranen in mijn ogen’

Bewoonster Jacqueline Stap begint de rondleiding beneden in de portiek. Hier brandde in de nacht van 15 op 16 januari een scooter volledig af. Geen gewonden, wel enorm veel schade. Waarom Jacqueline nu aan de bel trekt? Kijk om je heen, zegt ze. „En pas op dat je niet valt.” Het lijkt wel een scene uit een film. De bovenramen en gevel zijn zwartgeblakerd. In de kozijnen ontbreekt het glas. De overkapping is zo lek als een mandje. En het roet zit nog op de trapleuningen. „We zijn nu bijna drie maanden verder en worden door Domijn van het kastje naar de muur gestuurd. We staan letterlijk in de kou.”