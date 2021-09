Enschedese ‘gokkast-miljonair’ Bennie Holtkamp (76) overleden

Holtkamp, die zijn werkzame leven begon als tv-monteur, maakte zijn fortuin met gokautomaten. Hij was één van de eersten die de automaten in de Twentse horeca introduceerde. De verdiensten kwamen letterlijk in wasmanden vol rijksdaalders en guldens binnen. Hij werd er miljonair mee.

De Sjiem

Criminelen

Kort daarna werd Holtkamp afgeperst door geharde criminelen die dreigden de hals van het prijswinnende paard door te snijden. De Sjiem kreeg in 2010 een eigen standbeeld bij Dubbeldams stallencomplex in Weerselo. Holtkamp was begaan met dieren en sponsorde de even kleurrijke Peter Koekebakker. Deze oud-Almeloër runde een asiel in Spanje, naast een gemeentelijk station waar straathonden werden vergast. De ‘hondenredder’ (58) overleed in 2019.