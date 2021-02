Enschedese huisarts met gewetensnood meldt verdacht overlijden na vaccinatie tegen corona

Klussen in Enschedese woning gaat verkeerd: leiding geraakt, straat afgezet

24 februari ENSCHEDE - Bij bouwwerkzaamheden in een Enschede woning is woensdagmiddag een leiding geraakt. Het externe bedrijf dat in het huis in de Dotterbloemstraat aan het werk was, veroorzaakte daardoor onbedoeld een gaslek. En die had gevolgen.