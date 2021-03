Enschedese jochies van 14 en 15 zwaaien met messen bij beroving bij bushalte

Donderdagavond rond half 8 liep een 24-jarige man naar de bushalte aan de Beekwoudehoek in Enschede. Bij de bushalte bevonden zich twee jongens. Het leek of zij ook op de bus stonden te wachten. Terwijl de man, tijdens het wachten, op zijn telefoon nieuwsberichten aan het lezen was kwam één van de jongens op hem af. Hij zette een flink mes tegen de borst van de man en zei dat hij zijn telefoon wilde. Hierbij bedreigde hij de man.

Het slachtoffer bleef rustig en riep een paar keer om hulp. Hierop renden de twee jongens weg in de richting van de Beksprinkhoek. Toen de stadsbus arriveerde heeft de buschauffeur snel de politie geïnformeerd en de man naar het politiebureau gebracht voor het doen van aangifte. Ondertussen was het signalement verspreid onder de surveillerende politieagenten.

Messen

De tieners worden verdacht van poging diefstal met geweld. Bij één van hen werd een groot zogenaamd Rambo-mes achter zijn broeksband aangetroffen. De andere jongen had een zilverkleurig klapmes in zijn jas. De messen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. De jongens zijn opgesloten in het Politie- arrestantencentrum in Borne en in verzekering gesteld.