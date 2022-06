Enschedese judoka Jelle Snippe verovert goud in Madrid

Het toernooi in de Spaanse hoofdstad geldt als voorbereiding op de Grand Slam over vier weken in het Hongaarse Boedapest. Dat toernooi staat weer een stuk hoger aangeschreven dan de European Tour. Behalve meer prijzengeld vallen er voor de deelnemers ook meer punten te verzamelen voor de wereldranking en de Olympische Spelen over twee jaar in Parijs. „Mijn doel is om zoveel als mogelijk punten te verzamelen. Bovendien is het ook goed om tegen al je concurrenten te judoën”, aldus Snippe.