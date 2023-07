Enschedese kinderen halen duizenden euro’s op voor kinderen die het harder nodig hebben

Twents ‘het’ verwijst naar een volwassen vrouw

Joske Pieters is een Limburgse vrouw die in Tilburg een promotieonderzoek doet naar de Limburgse streektaal. ‘Dialect’ schrijft NRC, maar voor mij heeft dat een negatieve klank, alsof deze taal minderwaardig is en ondergeschikt aan een betere. Het is de taal van een streek. Zoals het Nederlands dat ook is, maar dit allemaal terzijde.