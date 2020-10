Enschedese kinderen kunnen niet terug naar ouders omdat vader en moeder ‘heidens geloof’ aanhangen

BERMMONUMENTEN De dood van haar zoon is ondraag­lijk voor Gerda (74): ‘Ik ga met het verdriet om Roy het graf in’

26 oktober ENSCHEDE - Voor haar kinderen is het vanzelfsprekend. ‘Als mama op zaterdag of vrijdag niet thuis is, dan is ze in Lonneker’. Gerda Ordelman-Voogsgeerd is dan langs de Voortsweg, halfweg Enschede en Lonneker. In de flauwe bocht werd haar zoon, Roy Oosterveld, op 21 april 2001 door een straatracer doodgereden.