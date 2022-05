Enschedese klimaatrebellen in actie bij bedrijf in Schiedam

De politie was met meer agenten aanwezig dan er demonstranten waren, hoewel de actie gewoon was aangemeld. Mogelijk dat er sprake was van enige zenuwachtigheid omdat een andere afdeling van Extinction Rebellion vrijdagmorgen vroeg in de Botlek de poort van oliemaatschappij BP blokkeerde.

Grootste olieplatform

De demonstratie bij SBM Offshore verliep gemoedelijk. „De bedrijfsleiding vroeg nog of we iets nodig hadden. ‘Stoppen met die boorplatforms natuurlijk’, zeiden wij”, zegt Jongerden. „Voor een leefbare toekomst is sterk natuur- en klimaatbeleid noodzakelijk, maar het winstgerichte korte termijn denken voert nog altijd de boventoon bij de meeste overheden en bedrijven, zoals ook SBM Offshore”, zegt hij. Extinction Rebellion pleit daarom voor oprichting van een burgerberaad, dat een leidende rol speelt in de besluitvorming over de energietransitie.