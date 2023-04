Enschedese Meredith wordt eerste reumatoloog van Suriname: ‘Mijn land heeft pioniers nodig’

ENSCHEDE Meredith Dosoe wordt de eerste reumatoloog van Suriname. Ze studeert nu nog in Enschede. Met haar gulle lach en getinte huid is ze een opvallende verschijning in ziekenhuis MST. Maar als ze klaar is, heeft Meredith een taak te volbrengen. „Suriname wacht op mij.”