Enschedese ‘miljonair’, die Rachel de dood in dreef, moet naar kliniek

Acties jeugdvoet­bal­lers EMOS en VFL Weiße Elf tot kunst verheven

27 september NORDHORN/ENSCHEDE - Jeugdvoetballers van EMOS en VFL Weiße Elf spelen zondag in Nordhorn hun versie van Nederland-Duitsland. Dat doen ze in toernooivorm. Het is een uitvloeisel van het TaNDem-project ‘Kunstkicken’, waarvoor de spelers zijn geïnterviewd. Hun antwoorden en voetbalacties worden vertaald op doek door de kunstenaars Anke Sentker uit Enschede en Jana Jakobs uit Nordhorn.