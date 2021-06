Enschedese moeder blijkt nietsontziende ‘pedojager’: OM eist 10 jaar cel en tbs voor poging tot moord

Enschedese moeder Erika D. ging op ‘pedojacht’, slachtof­fer werd letterlijk de hersens ingeslagen

8 februari ENSCHEDE/ALMELO - Gewaarschuwde politiemensen treffen op 1 november afgelopen jaar een amper nog in leven zijnde man aan in zijn woning in Enschede. Ze zien de bloedspetters tot aan het plafond zitten.