Enschedese ouderenarts: ‘Geen medicatie is soms beste zorg bij dementie’

Terugblik Vogelaar­wijk Vel­ve-Lindenhof in Enschede is ‘prachtwijk geworden’

9 oktober ENSCHEDE - De Velve-Lindenhof in Enschede was een van de 40 ‘Vogelaarwijken’ in Nederland, een lijst met probleemwijken die in 2007 werd bedacht door toenmalig minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie). Vogelaar, die maandag overleed, wilde met extra investeringen van miljoenen per jaar de problemen in de wijken oplossen. In Enschede is dat meer dan gelukt, stellen de bewoners. „De Velve-Lindehof is onherkenbaar veranderd.”