Enschedese professor maakt ‘hondsbrutale’ robot die toneel kan spelen (en meteen de hoofdrol krijgt in een familievoorstelling)

Noodopvang in Enschede al meteen in gebruik; vluchtelin­gen onderweg

ENSCHEDE - De noodopvang voor tweehonderd asielzoekers in Enschede is woensdagavond versneld in gebruik genomen na een dringend verzoek van het kabinet. Door sluiting van diverse locaties elders is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog op zoek naar onderdak voor honderden mensen.

21 september