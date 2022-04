Enschedese promo in tramhalte Amsterdam: Wat is er zo leuk aan Enschede? ‘Nou, helemaal niks hoor!’

„Moet zeggen dat het wel nieuwsgierig maakt. Wat is er dan zo leuk aan Enschede?”, vraagt iemand zich af. Ene Rick uit Enschede, volgens eigen vermelding op Twitter ‘ongevaccineerd en anti-Oekraïne’, is graag bereid te reageren. „Helemaal niks hoor. Het is niet de enige echte stad van Oost-Nederland internationaal gelegen pal aan de Duitse grens. Niet de gaafste winkelcultuur en voorzieningenstad in de wijde omtrek. Niet meer dan 160 nationaliteiten.”

Ondanks deze weinig vleiende kwalificaties van een eigen inwoner, blijft Enschede Promotie zijn best doen om de stad op een positieve manier in de rest van Nederland op de kaart te zetten. Door het hele land is een on- en offline marketingcampagne uitgerold om Enschede aan te bevelen als een aantrekkelijke bestemming voor een weekendje weg. Meer binnenlandse toeristen moeten worden verleid om voor een langer verblijf hiernaartoe te komen.

Radio1

En dus kom je de boodschap van Enschede Promotie nu overal tegen. In Amsterdamse tramhokjes dus, maar ook op de radio (NPO Radio 1, Radio 2 en 3FM), Libelle Magazine, Delicious magazine, Volkskrant en NRC Weekend en online.

De uitgebreide promotiecampagne is een vervolg op de campagne die in 2019 is gestart. Uit onderzoek dat I&O Research in opdracht van Enschede Promotie heeft uitgevoerd, blijkt namelijk dat er kansen liggen om meer bezoekers langer te laten verblijven. De campagne moet dan in ieder geval meer extra overnachtingen opleveren.

Uitgedaagd

Met de boodschap ‘Wanneer ga jij naar Enschede?’ wordt de doelgroep uitgedaagd om aan Enschede te denken bij de keuze voor een weekendje weg in eigen land. „Op deze manier willen we graag de positieve uitstraling van de stad ook landelijk met een campagne onder de aandacht brengen,” aldus Bjorn de Voer van Enschede Promotie.

In de vervolgcampagne wordt ingezet op het aanbod op het gebied van shoppen, evenementen, cultuur, culinair aanbod en fietsen & wandelen.

