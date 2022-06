Enschedese raadsleden in het wit gekleed als protest tegen ‘herencollege’

ENSCHEDE - Veertien raadsleden zijn in deze maandagavond in het wit naar de raadsvergadering gekomen. Uit protest. Want een wethoudersploeg bestaande uit alleen maar mannen, dat is niet meer van deze tijd, zo vinden zij.

Alleen maar mannelijke wethouders telt het nieuwe stadsbestuur van Enschede. Onbegrijpelijk vindt de fractie Volt en dus heeft de partij iedereen opgeroepen om in het wit naar de raadsvergadering gekomen. Als statement. Veertien raadsleden hebben gehoor gegeven aan de ludieke actie. Vrouwen én een aantal mannen.

‘Als stad die exclusiviteit hoog in het vaandel heeft, zou Enschede een college moeten hebben met vrouwen’, schreef initiatiefnemer Linda Wissink van Volt, in haar oproep. Er is voor wit gekozen omdat dit volgens Wissink vaak wordt gebruikt om een statement te maken tegen de ongelijke positie van vrouwen.

In het wit

Niet alleen raadsleden die op de reservebank zitten, ook partijen die zelf een mannelijke wethouder naar voren hebben geschoven, zijn in het wit gekomen. „Ook onze fractie draagt wit omdat we het jammer vinden dat er geen vrouwelijke wethouder in het college zit”, zegt Yara Hümmels, die PvdA-wethouder Arjan Kampman (55) presenteert.

VVD-raadslid Jajan Malkis, bestrijdt dat Enschede alleen mannelijke wethouders van middelbare leeftijd telt. „Onze kandidaat Jeroen Diepemaat is met zijn 33 jaar aanzienlijk jonger”, zegt hij met een knipoog.

Niet de enige

Bijna alle mannelijke wethouders, de hoofdrolspelers in de discussie , vermijden het thema in hun voorstelronde. Behalve Jurgen van Houdt, wethouder voor de ChristenUnie. Hij geeft zijn eigen interpretatie aan het ‘herencollege’. „Achter de vijf mannen staan ook vijf sterke vrouwen. Want we kunnen het werk niet alleen doen.”

Enschede is niet de enige Twentse gemeente die louter door (blanke) mannen bestuurd zal worden. Ook in Wierden, Hof van Twente, Dinkelland en Rijssen-Holten ontbreken vrouwen in het nieuw geïnstalleerde college.