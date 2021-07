Enschedese scheidsrechter Bas Nijhuis vraagt live in Veronica Inside vriendin ten huwelijk: ‘Ik ben stapelgek op je’

Woningprij­zen in Twente 20% hoger dan jaar terug, grootste stijging sinds 1995

8 juli ENSCHEDE - Ten opzicht van een jaar geleden zijn woningen in Twente 20 procent duurder geworden, de grootste stijging sinds 1995. Maar huizen in Twente worden gemiddeld nog altijd voor een lagere prijs verkocht dan in de rest van Nederland: 320.000 euro in het tweede kwartaal, tegen 410.000 euro landelijk.