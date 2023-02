Enschedese scholieren veroorzaken overlast met lunchafval: ‘Probleem ligt bij de opvoeding’

LezersreactiesElke dag rond 12.00 uur lopen veel scholieren van Het Stedelijk Kottenpark in Enschede tijdens hun pauze naar de Jumbo of Lidl om de hoek om broodjes, drinken of chips te halen. Tot ergernis van buurtbewoners wordt het afval veelal op straat gegooid. Dit onderwerp roept veel reacties bij onze lezers op.

Een gesprek met de schooldirecteur Ger Vennegoor moet een eind aan deze overlast maken. „Begrip over en weer is de sleutel”, zo meent hij. „We wachten de uitkomst van het gesprek af, maar we zullen daar als school met een ‘open mind’ instappen: onze school hoort in de buurt en we moeten met elkaar verder, maar we willen ook rekening houden met elkaar.”

Gebrek aan opvoeding

Lost zo'n gesprek het probleem op? Daar zijn de meningen op sociale media over verdeeld. ‘Gewoon een dagje handhaving erheen sturen en bonnen uitschrijven. Dat zal de ouders leren om hun kind beter op te voeden', schrijft Stephen Okken in een reactie. Ook Viola Stiphout is van mening dat het gebrek aan opvoeding een belangrijke rol speelt in deze kwestie. ‘Ouders kunnen hun eigen kroost niet meer aan. Opvoeding is hier ver te zoeken, want dat kunnen de meeste ouders niet.’

Quote Opvoeding is hier ver te zoeken Viola Stiphout

Vuil prikken na schooltijd

Cinderella de Boer biedt een andere oplossing voor het probleem: ‘Elke klas gaat een dag na schooltijd vuil prikken. Dan is het nog wel een keer afgelopen.’ En wat betekent dat dan voor de leerlingen die geen afval op de grond gooien? ‘Ze moeten dan maar inzien dat ze het ook verpesten voor de leerlingen die het wel netjes in de prullenbakken gooien.’ Marc Akoné vult aan: ‘Dan slaat men twee vliegen in een klap. Het aanleren van sociale betrokkenheid/verantwoording alsmede onderlinge sociale controle van de medeleerlingen.’

Volwassenen zijn net zo erg

Andere lezers benadrukken dat dit probleem niet alleen op de jeugd van toepassing is, maar ook op een grotere doelgroep. Zo schrijft Jim Weterings: ‘Volwassenen pleuren hun afval ook op straat als ze klaar zijn met eten. Ik doe dit werk en kom regelmatig koffiebekers in de middenberm tegen. Het is niet alleen de jeugd, maar gewoon asociale mensen die dit doen.’

Beperkt zich niet tot scholen

Een aantal lezers stippen aan dat het gooien van afval op straat overal voor komt. Sascha schrijft: ‘Ja, waar niet? Moet je kijken bij het Miro Center. Overal staan vuilnisbakken, maar nee hoor gooi maar van je af. Wat maakt het uit. Viespeuken.’

Hoe denk jij erover?

Wat is jouw mening over dit onderwerp? Je kan heel eenvoudig een reactie plaatsen door op het Facebookicoontje te klikken van onderstaand bericht. Dan kom je gelijk bij de juiste post uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.