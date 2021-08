Enschedese student gewond na val van derde verdieping op huisfeest

Provincia­le Staten hebben vooral werk met zichzelf, ook als 400 gezinnen langs Kanaal Almelo-De Haandrik wachten

27 augustus ENSCHEDE - Het is chaos in de Overijsselse politiek. Halverwege de huidige zittingsperiode is een kwart van de gekozen Statenleden weg of zit niet meer bij de partij waarvoor het is gekozen. Bovendien is de vertrouwenscrisis in de coalitie niet opgelost. Het voorspelt weinig goeds voor de afhandeling van ‘grote dossiers’, zoals het kanaaldrama.