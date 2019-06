Enschedese student vindt behandelmethode tegen psoriasis: ‘Ik heb mijn leven terug’

ons dna Het vak van de restaura­tie wordt in Lonneker generatie op generatie uitgeoe­fend

15 juni Een kabinet uit 1720. De basis staat overeind, de kap zit er nog op. De deuren ontbreken en liggen te wachten op het politoeren. Van dit klassieke meubelstuk is de geschiedenis bekend, ook dat het niet altijd in de familie is geweest. Toch is de emotionele waarde zo groot dat een restauratie gewenst is. Dus staat het in de stille werkplaats van Gerrit Jan Meijerink, net buiten Lonneker.