Enschedese Tygo is 3 en gaat ‘gewoon’ naar school

Angst en onbegrip na schuurbran­den bij volkstui­nen in Enschede

7:39 ENSCHEDE - De angst zit er goed in bij de hobbytuinders met een moestuin aan de Brandemaatweg in Enschede. Daar brandden eind maart meerdere schuurtjes op het volkstuinencomplex uit. Grote vraag is: wie is er verantwoordelijk voor de branden?