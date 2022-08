Enschedese VVD’er Joost Nijhuis kritisch op eigen partij: ‘Is macht voor ons een doel of een middel?’

Voormalig VVD-raadslid Joost Nijhuis uit Enschede is kritisch op zijn eigen partij. Twaalf jaar landelijk aan de macht klinkt mooi, maar wat is er nou werkelijk bereikt in al die tijd? Hoe kan het dat Nederland nu kampt met een toeslagenaffaire, woningnood, een asielcrisis en een stikstofcrisis? „Ik denk dat we het lef moeten hebben om eens goed naar onszelf te kijken en te onderzoeken wat we goed hebben gedaan, en wat verkeerd. En dat we onze liberale kernwaarden weer eens goed neerzetten. Anders lopen we het risico dat de VVD implodeert als Mark Rutte vertrekt.”