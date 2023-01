Er gloort wat hoop voor Oldenzalers aan het spoor bij de Haerstraat: ‘Geluidswal is een optie’

In de Randstad wordt zakelijk vastgoed afgewaar­deerd, in Twente is er gebrek aan

ENSCHEDE - Er zijn vorig jaar aanzienlijk minder kantoorpanden en bedrijfshallen verhuurd en verkocht in Twente dan in 2021. Maar van hoge afwaarderingen van commercieel vastgoed, zoals op A-locaties in de Randstad het geval is, is geen sprake. Er zijn hier vooral minder transacties vanwege gebrek aan aanbod.

24 januari