Er staat geen maat op Fenna Kalma en FC Twente Vrouwen

Vorige week vrijdag tegen sc Heerenveen (7-0 winst) vond Fenna Kalma in een tijdsbestek van vijf minuten drie keer het doel. Deze vrijdagavond tegen Telstar had de spits iets meer tijd nodig om tot een hattrick te komen. Ze scoorde in de 14de (1-0), de 21ste (2-0) en de 33ste minuut (4-0). In de 23ste minuut had Marit Auée FC Twente Vrouwen op 3-0 gezet. Op slag van rust schoot Elena Dhont ook nog raak: 5-0.